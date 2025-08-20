ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
159
Время на прочтение
1 мин

В изумрудном мини и на каблуках: Дакота Джонсон появилась на вечеринке в Лос-Анджелесе

Дакота Джонсон посетила вечеринку после премьеры фильма «Сплитсвилль» в Лос-Анджелесе.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Дакота Джонсон

Дакота Джонсон / © Getty Images

На светское мероприятие звезда приехала в мерцающем изумрудном мини-платье с длинными рукавами и лаковой остроносой обуви на каблуках.

Длинные волосы Дакота распустила и уложила на один бок, дополнив образ выразительным макияжем глаз с пышными ресницами и серьгами-висюльками с камнями. На ее пальце сверкало кольцо, а маникюр актриса сделала в нюдовом оттенке.

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Кстати, в повседневной жизни Дакота Джонсон тоже выглядит весьма стильно. Во время прогулки по Мидтауну этим летом актрису заметили в прямых джинсах светлого оттенка, черном боди с декольте и коричневом замшевом жакете от Khaite.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Моніка Беллучі та Дакота Джонсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон и Мелани Гриффит / © Getty Images

Дакота Джонсон и Мелани Гриффит / © Getty Images

Дакота Джонсон на премьере ленты  / © Getty Images

Дакота Джонсон на премьере ленты  / © Getty Images

