В изумрудном мини и на каблуках: Дакота Джонсон появилась на вечеринке в Лос-Анджелесе
Дакота Джонсон посетила вечеринку после премьеры фильма «Сплитсвилль» в Лос-Анджелесе.
На светское мероприятие звезда приехала в мерцающем изумрудном мини-платье с длинными рукавами и лаковой остроносой обуви на каблуках.
Длинные волосы Дакота распустила и уложила на один бок, дополнив образ выразительным макияжем глаз с пышными ресницами и серьгами-висюльками с камнями. На ее пальце сверкало кольцо, а маникюр актриса сделала в нюдовом оттенке.
Кстати, в повседневной жизни Дакота Джонсон тоже выглядит весьма стильно. Во время прогулки по Мидтауну этим летом актрису заметили в прямых джинсах светлого оттенка, черном боди с декольте и коричневом замшевом жакете от Khaite.