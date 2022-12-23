В изумрудном мини-платье и с серьгами-драконами: участница "Холостяка-12" на групповом свидании

Александра Погорелова продемонстрировала красивый аутфит на встрече с Алексом Топольским.

Участница романтического шоу "Холостяк-12" – 29-летняя директор IТ-компании Александра Погорелова – в девятом выпуске проекта пошла на групповое свидание с Алексом Топольским.

В Instagram Саша опубликовала фото своего эффектного аутфита со свидания.

Она была одета в изумрудное мини-платье с запахом, прекрасно сидевшее на ее стройной фигуре. Наряд девушка дополнила черными замшевыми ботфортами. В ушах у нее были золотые серьги в виде китайского дракона.

Саша Погорелова/Instagram

Напомним, на прошлой церемонии роз Александра предстала в платье с блестящим верхом с V-образным декольте, прозрачными рукавами и белым низом.

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