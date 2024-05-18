В изумрудном наряде: экс-первая леди Франции Карла Бруни пришла на вечеринку с обнаженными плечами

56-летняя Карла Бруни - супермодель и жена 23-го президента Франции Николя Саркози - появилась среди гостей премии Chopard Trophy, которая вручается молодым актерам. Это мероприятие проводилось в рамках Каннского кинофестиваля и было спонсировано ювелирным брендом Chopard, поэтому Карла и другие гости эффектно позировали в изделиях бренда - роскошных колье, браслетах и кольцах.

Бруни достался набор с изумрудами, рубинами и бирюзой, который красиво сочетался с ее длинным платьем изумрудного цвета. Наряд красиво сидел по фигуре, был фасона рыбка и имел открытые плечи.

На груди платье украшала драпировка из бархатной ткани. Ее наряд был от бренда Alexis Mabille. Образ дополнили укладка, макияж и гламурные босоножки со стразами.

Карла Бруни / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетили актрисы Деми Мур и Ева Лонгория.

Читайте также: