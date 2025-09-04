В изумрудном наряде и без бюстгальтера: Аманда Холден на улицах Лондона

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден попала в объективы папарацци в Лондоне, когда вышла со своей работы - из студии Global Radio, где она ведет утреннее шоу на Heart Breakfast.

Звезда выглядела ярко и женственно. На ней был шелковый наряд изумрудного оттенка, под которым на ней не было бюстгальтера. Он состоял из асимметричной блузки без рукавов и с легкой драпировкой вверху и юбки до колен.

Аутфит Холден дополнила темно-зелеными лакированными туфлями-лодочками на шпильках и темно-зеленой сумкой от Céline. Волосы радиоведущая распустила, сделала натуральный макияж и молочный маникюр. Она надела на лицо солнцезащитные очки, шею украсила золотой цепочкой, а руки - браслетами и кольцами.

