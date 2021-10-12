В изумрудном наряде и сатиновых туфлях: красивая Кирстен Данст позировала на красной дорожке

В изумрудном наряде и сатиновых туфлях: красивая Кирстен Данст позировала на красной дорожке

Актриса прибыла в Лондон, где состоялся показ фильма с ее участием.

39-летняя актриса Кирстен Данст появилась на красной дорожке перед премьерой фильма "Власть пса", в котором сыграла одну из ключевых ролей. Для мероприятия звезда выбрала длинное платье изумрудного цвета от бренда ERDEM, которое украшали складки на юбке, небольшой каплевидный вырез на груди и рукава фасона "епископ".

Кирстен Данст / Associated Press

Свой образ Кирстен дополнила красной помадой, укладкой в стиле 40-х и сатиновыми туфлями-лодочками, оттенок которых перекликался с принтом платья.

Кирстен Данст / Associated Press

Показ фильма состоялся в Великобритании во время Лондонского кинофестиваля BFI 2021, но впервые фильм был показан в Венеции в сентябре этого года. Тогда Данст тоже блистала перед камерами, но в строгом черном костюме.

Кирстен Данст / Associated Press

Сама картина повествует о двух братьях Филе и Джордже Бербэнк, которые владеют самым крупным ранчо в Монтане. Когда Джордж тайно женится на вдове по имени Роуз, Фил чувствует себя преданным и решает этот брак разрушить.

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