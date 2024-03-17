В изумрудном наряде: "Русалочка" Холли Бейли опять очаровала своим вечерним образом

Звезда фильма "Русалочка", 23-летняя Холли Бейли посетила 55-ю церемонию вручения наград NAACP Image Awards, которая состоялась в The Shrine Auditorium в городе Лос-Анджелесе.

На мероприятие девушка надела изумительное платье изумрудного цвета от бренда Nicole + Felicia. Это было платье-бюстье с декольте-сердцем.

Наряд был сложного дизайна, с множеством складок на корсете, а оформление бюстье напоминало рози. Также красиво подчеркивал наряд фигуру девушки, поскольку у него было глубокое декольте, акцентирующее внимание на декольте, в зоне бедер оно были приталеным и расклешенным от колен.

Образ Холли дополнила бриллиантовыми серьгами, заплетенными в косички волосами, нежным макияжем и креативным маникюром.

Холли Бейли / Фото: Getty Images

Мероприятие она посетила со своим возлюбленным - рэпером DDG настоящее имя которого Дэррил Дуэйн Грэнберри-младший. Артист был в черном костюме, белой рубашке и галстуке-бабочке. Пара выглядела очень стильно.

Холли Бейли и DDG / Фото: Getty Images

Напомним, что недавно у них родился первенец - сын, которого назвали Хэйло. Малыша новоиспеченные родители пока что публике не показывали. Единственно фото, опубликованое в Сети, - это снимок руки ребенка с золотым браслетом, на котором было выгравировано его имя.

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