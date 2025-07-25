В изумрудном наряде с баской: Памела Андерсон на берлинской премьере фильма "Голый пистолет"

Памела Андерсон / © Getty Images

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Памела Андерсон появилась премьере фильма «Голый пистолет», которая прошла в Берлине. Мероприятие она посетила, поскольку исполнила в комедии одну из ролей вместе с Лиамом Нисоном.

Андерсон появилась перед фотографами в длинном вечернем наряде — платье изумрудного цвета выполненном из плиссированной ткани. Также у него был длинный шлейф и тонкие бретельки. Оригинальности добавляла баска, которая в последнее время довольно популярна среди знаменитостей и они часто выбирают наряды с ней.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела дополнила свой элегантный наряд нежный тонким шарфом-шалью, который накинула на шею, надела серьги с бриллиантами и изумрудами, а также уложила свои короткие волосы в легкие волны. Макияжа на лице актрисы не было, она только нанесла на губы немного прозрачного блеска.

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Это появление на розовой ковровой дорожке произошло после того, как Памела и Лиам Нисон вместе позировавли фотографам на фотоколле. Актриса-суперзвезда тогда была одета в лаконичное нежно-голубое платье с открытыми влечами.

Лиам Нисон и Памела Андерсон / © Getty Images

Фильм «Голый пистолет» — продолжение легендарной комедийной франшизы 80-90 годов, в которой уже покойный актер Лесли Нильсен был лицом уморительных пародий на детективы прошлых десятилетий. Лиам Нисон сыграет сына неуклюжего детектива.

Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images © Associated Press © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images