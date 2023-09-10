В изумрудном наряде с большой пряжкой на талии: Эмма Робертс на модном показе в Нью-Йорке

32-летняя актриса Эмма Робертс, которая недавно вернулась к работе над сериалом-антологией "Американская история ужасов", посетила модный показ в Нью-Йорке. Звезда стала одной из гостей презентации новой коллекции бренда Ralph Lauren Spring 2024 Ready To Wear. Показ в этот раз ознаменовал возвращение дизайнера Ральфа Лорена на подиум Недели моды в Нью-Йорке, после четырехлетнего перерыва.

Эмма Робертс / Фото: Associated Press

Актриса вышла к фотографам в длинном платье изумрудного оттенка. У наряда были складки на юбке и декольте, а также длинный шлейф. Интересной деталью платья стал градиент на краях ткани.

Спина у наряда была открытой.

Эмма Робертс / Фото: Associated Press

Дополнили образ Эммы широкий черный пояс с широкой золотой пряжкой, макияж, серьги-капельки и лаконичная прическа.

Эмма Робертс / Фото: Associated Press

Также недавно вышел первый полноценный трейлер 12 сезона сериала "Американская история ужасов", в которого помимо Робертс появятся еще Ким Кардашьян и Кара Делевинь.

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