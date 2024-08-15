В изумрудном наряде с тиснением: 21-летняя Дженна Ортега позировала перед фотографами в Мексике

Звезда популярного сериала "Уэнсдей" - 21-летняя актриса Дженна Ортега - посетила фан-мероприятие, посвященное фильму "Битлджус Битлджус". Мероприятие прошло в Мексике.

Перед камерами она позировала в приталенном кожаном костюме изумрудного цвета. Наряд состоял из юбки ниже колен, которая в некоторых местах была украшена шнуровкой, а также топа, у которого не было бретелек, но его полностью украшало тиснение.

Образ Ортега дополнила ярким макияжем, серьгами и распустила волосы. Также актриса обула туфли в цвет костюма, который были на высоких каблуках.

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

А вот днем ранее девушка появилась перед фотографами в необычном платье от Vivienne Westwood из коллекции весна-лето 2009, которое носила в сочетании с украшениями от Maison H. Платье было с открытыми плечами и его декольте оформлено бежевым нежным тюлем, который ниспадал по бокам. Сам наряд был полностью украшен черными аппликациями, а его подол был ассиметричным.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

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