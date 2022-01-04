В изумрудном пальто и с сумкой Chanel: Кэти Холмс на прогулке в Нью-Йорке

В изумрудном пальто и с сумкой Chanel: Кэти Холмс на прогулке в Нью-Йорке

Актриса Кэти Холмс была запечатлена папарацци во время прогулки в Сохо, в Нью-Йорке.

43-летняя знаменитость была в одета в изумрудное длинное пальто, баклажановые брюки и полосатый свитер, который виднелся из-под рукавов. Обута Кэти была в удобные кроссовки. Аутфит для прогулки звезда дополнила маленькой зеленой сумкой от Chanel на цепочке и вместительной сумкой шопером, а также золотой подвеской на шее.

Кэти Холмс / Getty Images

В праздничный сезон звезд редко встретишь вот так в городе во время прогулок. Но у Кэти Холмс, похоже, были дела, поэтому из дома она все-таки вышла.

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