В изумрудном платье-бюстье: американская актриса в образе от украинского бренда появилась на вечеринке

Американская актриса Кейли Коуэн посетила юбилейную вечеринку Balmain Hair 1974, которая прошла в ресторане Laperouse в Париже.

Девушка выбрала для своего появления эффектное платье изумрудного цвета без бретелек от украинского бренда Wonà by Wonà Concept. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру Коуэн.

Кейли Коуэн / Фото: Getty Images

Аутфит Кейли дополнила красивой прической с локонами, макияжем с черными стрелками, а также черными босоножками.

Напомним, Кейли Коуэн попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе. Она продемонстрировала сексуальный лук в бежевом кожаном костюме, имитрованном под деним.

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