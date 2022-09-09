В изумрудном платье c декольте: Патриша Кларксон в элегантном луке посетила благотворительный гала-вечер

62-летняя американская актриса надела на светское мероприятие эффектное платье от Elie Saab.

Патриша Кларксон посетила благотворительный гала-вечер amfAR в Венеции. Для этого события она выбрала элегантный аутфит.

На актрисе было длинное платье изумрудного цвета от бренда Elie Saab из осенне-зимней коллекции 2022 года. Наряд имел американскую пройму и пикантное декольте. Одно ее плечо накрывала накидка-плащ.

Патриша Кларксон / Фото: Getty Images

Волосы Кларксон распустила, сделала макияж смоки-айс и завершила образ бриллиантово-изумрудными серьгами.

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