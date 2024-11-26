В изумрудном платье с пайетками: 73-летняя Джейн Сеймур блистала на красной дорожке

Актриса восхищает своим внешним видом на мероприятии.
73-летняя актриса Джейн Сеймур, прославившаяся ролью в фильме о Джеймсе Бонде "Живи и дай умереть" 1973 года, приняла участие в 52-й церемонии вручения международной премии "Эмми", которая состоялась в отеле Hilton Midtown в Нью-Йорке.
Она вышла на публику в роскошном прямом, приталенном и длинном платье изумрудного цвета, которое было полностью расшито пайетками. У этого наряда было очень глубокое V-образное декольте и бретелька-халтер.
Наряд актриса дополнила своей любимой укладкой с прямыми волосами, макияжем и несколькими ювелирными украшениями. Также она обула туфли на каблуках.
Напомним, что также платье с пайетками Джейн Сеймур надевала на красную дорожку церемонии вручения премии AFI Life Achievement Award, которая в этом году была посвящена актрисе Николь Кидман и прошла в Лос-Анджелесе.
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