В изумрудном платье и роскошных украшениях: Изабель Гулар похвасталась накачанным прессом

37-летняя бразильская модель в эффектном образе снялась в фотосете.

Изабель Гулар снялась в стильной фотосессии, которой поделилась со своими фолловерами в Instagram.

На снимках модель предстала в изумрудном бархатном платье макси с вырезом на животе, который позволил ей похвастаться своим накачанным прессом.

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Гулар также продемонстрировала, как прекрасно сидит наряд на ее стройной фигуре.

Образ Изабель дополнила роскошными украшениями Tiffany & Co., которые постоянно демонстрировала на камеру.

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Ей сделали идеально ровную укладку, насыщенный макияж и черный длинный маникюр.

Напомним, ранее Гулар в голубом бикини с ромашками продемонстрировала идеальную фигуру.

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