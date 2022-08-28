В изумрудном платье и роскошных украшениях: Изабель Гулар похвасталась накачанным прессом

37-летняя бразильская модель в эффектном образе снялась в фотосете.
Изабель Гулар снялась в стильной фотосессии, которой поделилась со своими фолловерами в Instagram.
На снимках модель предстала в изумрудном бархатном платье макси с вырезом на животе, который позволил ей похвастаться своим накачанным прессом.
(листайте вправо)
Гулар также продемонстрировала, как прекрасно сидит наряд на ее стройной фигуре.
Образ Изабель дополнила роскошными украшениями Tiffany & Co., которые постоянно демонстрировала на камеру.
(листайте вправо)
Ей сделали идеально ровную укладку, насыщенный макияж и черный длинный маникюр.
Напомним, ранее Гулар в голубом бикини с ромашками продемонстрировала идеальную фигуру.
Читайте также: