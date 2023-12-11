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В изумрудном платье и со множеством украшений: актриса Ева Грин на премьере фильма

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
273
Время на прочтение
1 мин
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В изумрудном платье и со множеством украшений: актриса Ева Грин на премьере фильма

Ева Грин / Фото: Getty Images

Француженка выбрала для своего появления платье, которое идеально вписалось в тематику мероприятия.

Актриса Ева Грин посетила премьеру фильма "Три мушкетера: Миледи", которая состоялась в кинотеатре Cinema Le Grand Rex в Париже.

На красную дорожку звезда вышла в роскошном платье зеленого оттенка, которое было выполнено в стиле ампир.

У наряда были длинные рукава с молниями фасона Джульетты, поднятая линия талии, несколько складок на юбке, а также эффектное квадратное декольте.

Выполнено платье было из тяжелого бархата, а также имело длинный шлейф.

Ева Грин / © Getty Images
Ева Грин / Фото: Getty Images

Лук Ева дополнила ярким макияжем и множеством украшений - серьгами в ушах и огромными кольцами, которые украшали кк пальцы рук.

Ева Грин / © Getty Images
Ева Грин / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
273
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