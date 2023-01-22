В изумрудном платье и с сумкой-шаром: блогер Леони Ханне на открытии отеля в Дубае

Немецкий модный блогер, звезда стритстайла и инфлюэнсер - 34-летняя Леони Ханне, была одной из тех, кому посчастливилось побывать на концерте Бейонсе, который состоялся 21 января в Дубае.

Поп-дива впервые за несколько лет выступала, но не сольном шоу - она была хедлайнером во время грандиозного и пафосного открытия нового отеля Atlantis The Royal.

Для гостей открытия действовал строгий дресс-код - они должны были прийти в вечерних образах, именно поэтому Леони выбрала длинное изумрудное платье от бренда Valentino.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Наряд был полностью расшит пайетками, которые немного напоминали чешую, а также имел очень глубокое V-образное декольте. Образ инфлюэнсер дополнила сумкой-шаром и украшениями, тоже от Valentino. Также она сделала лаконичную прическу, уложив волосы назад, и красивый макияж глаз с блестками.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Сама же Бейонсе во время своего шоу продемонстрировала три образа, одним из которых был лук от украинского бренда Frolov.

Бейонсе / Фото: Getty Images

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