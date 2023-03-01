В изумрудном платье и жакете: эффектная Сальма Хайек на Парижской неделе моды

Сальма Хайек вместе с мужем Франсуа-Анри Пино и его дочерью Матильдой Пино посетили показ Saint Laurent во время Недели моды в Париже.

56-летняя Сальма была одета в изумрудное обтягивающее платье с полупрозрачным декольте и высокой горловиной, а поверх него надела короткий черный жакет. Обута актриса была в массивные сапоги на скрытой платформе и каблуках, а в руке держала черный клатч.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

Образ свой знаменитость дополнила крупной золотой цепью на шее с кулоном, подчеркнула свои черты лица с помощью зеленых теней для век, а длинные волосы аккуратно уложила.

22-летняя дочь Анри-Пино Матильда была одета в бежевое макси-платье и объемную куртку, а обута - в босоножки на каблуках. В руках у модели была белая сумка. Волосы Матильды были частично собраны в хвост, а на лице был насыщенный макияж.

Сальма Хайек, Франсуа-Анри Пино и его дочь Матильда Пино / Фото: Getty Images

Франсуа позировал между дамами и обнимал их за талии. Бизнесмен был в блестящем черном пиджаке, джемпере с высокой горловиной и брюках.

Читайте также: