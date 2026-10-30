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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В изумрудном платье из бахромы: Шарлиз Терон поразила эффектным образом от Givenchy на гала-вечере

Актриса выбрала для мероприятия наряд с длинной бахромой, которая при движении обнажала ее стройные ноги.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Шарлиз Терон

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон посетила гала-вечер Airbnb в Лос-Анджелесе. На дорожке звезда продемонстрировала эффектный аутфит.

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

На ней было изумрудное платье Givenchy из коллекции прет-а-порте весна–лето 2027, выполненное из длинных тонких нитей бахромы. Наряд имел американский вырез, высокий воротник, акцентный блестящий пояс и открытую спину.

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Когда Терон двигалась, оборка развевалась и открывала стройные ноги актрисы через высокие боковые разрезы.

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Не менее интересной была и обувь Шарлиз — черно-желтые босоножки с квадратными носками, тонкими каблуками и большими объемными украшениями спереди, напоминавшими пушистые помпоны.

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Лук Терон дополнила украшениями от Jessica McCormack: длинными серьгами с зелеными и белыми камнями и кольцами. Актриса собрала волосы в стильную прическу, а в макияже сделала акцент на розовой помаде. Также у нее был черный маникюр.

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Напомним, Шарлиз Терон появилась на мероприятии в оригинальных брюках, похожих на юбку.

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