В изумрудном платье и туфлях на каблуках: 92-летняя Джоан Коллинз сходила на праздничную вечеринку

Джоан Коллинз / © Getty Images

Вчера актриса посетила рождественский концерт ярмарки St James’s Christmas Carol 2025 в поддержку фонда Quintessentially Foundation и проекта Firefly в церкви Святого Джеймса в Лондоне.

Джоан приехала на мероприятие в изумрудном бархатном вечернем платье с кейп-накидкой и квадратным вырезом на декольте. На ней также были черные колготы в сетку и лаковые туфли-лодочки на каблуках. Роскошный вечерний образ Коллинз дополнила объемной укладкой, насыщенным вечерним макияжем, надела крупные серьги и золотую подвеску с крупным изумрудом на шее.

Также у нее на пальце было изумрудное кольцо и несколько широких золотых браслетов на запястье. Еще Коллинз сделала темный маникюр, который выглядел достаточно празднично.

На днях, напомним, мы вспоминали про пять мужей Джоан Коллинз. Личная жизнь актрисы была не менее яркой, чем ее роли в сериалах.