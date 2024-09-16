В изумрудном платье от Balenciaga: Наоми Уоттс в помятом наряде пришла на премию

55-летняя актриса в сопровождении мужа появилась на светской церемонии.
Наоми Уоттс посетила 76-ю церемонию вручения премии "Эмми", которая состоялась в театре Peacock в Лос-Анджелесе.
На красной дорожке актриса появилась в красивом изумрудном вечернем платье от бренда Balenciaga. Наряд был без бретелек и имел сзади большой бант, переходивший в шлейф.
Ткань платья на юбке была помята, что немного портило общее впечатление от ее аутфита.
Наоми сделала аккуратную укладку боб-каре, макияж с красной помадой и украсила уши серьгами-цепочками с бриллиантами от Harry Winston.
На красной дорожке она также позировала со своим мужем актером Билли Крудалом, с которым держалась за руки. Крудал, кстати, получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале за роль в "Утреннем шоу".
Напомним, Наоми Уоттс на мероприятии в Нью-Йорке предстала в свободном коротком платье с пышными короткими рукавами, скрытыми карманами и без бюстгальтера.
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