В изумрудном платье от Balenciaga: Наоми Уоттс в помятом наряде пришла на премию

55-летняя актриса в сопровождении мужа появилась на светской церемонии.

Наоми Уоттс посетила 76-ю церемонию вручения премии "Эмми", которая состоялась в театре Peacock в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке актриса появилась в красивом изумрудном вечернем платье от бренда Balenciaga. Наряд был без бретелек и имел сзади большой бант, переходивший в шлейф.

Наоми Уоттс / Фото: Associated Press

Ткань платья на юбке была помята, что немного портило общее впечатление от ее аутфита.

Наоми Уоттс / Фото: Associated Press

Наоми сделала аккуратную укладку боб-каре, макияж с красной помадой и украсила уши серьгами-цепочками с бриллиантами от Harry Winston.

Наоми Уоттс / Фото: Associated Press

На красной дорожке она также позировала со своим мужем актером Билли Крудалом, с которым держалась за руки. Крудал, кстати, получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале за роль в "Утреннем шоу".

Наоми Уоттс / Фото: Associated Press

Напомним, Наоми Уоттс на мероприятии в Нью-Йорке предстала в свободном коротком платье с пышными короткими рукавами, скрытыми карманами и без бюстгальтера.

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