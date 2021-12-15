В изумрудном платье от Etro: Николь Кидман с мужем на премьере фильма

В изумрудном платье от Etro: Николь Кидман с мужем на премьере фильма

Знаменитость поразила роскошным образом.

Николь Кидман посетила премьеру фильма "Быть Рикардо" у себя на родине в Австралии. Показ состоялся в кинотеатре Hayden Orpheum Picture Palace в городе Сиднее, а на красной дорожке главная звезда мероприятия появилась в изумрудном платье от итальянского бренда Etro.

Макси-платье было расшито пайетками разных оттенков, что создавало красивый рисунок. Образ Николь дополнила серьгами-каплями, несколькими кольцами, браслетами и красным маникюром. Также у нее в руке был сатиновый клатч, а обула она босоножки со стразами.

Николь Кидман / Getty Images

На красной дорожке актриса появилась в компании своего мужа - кантри-певца и композитора Кита Урбана.

Николь Кидман / Getty Images

Напомним, в новой картине "Быть Рикардо" Николь сыграла вместе с Хавьером Бардемом, они исполнили роли актеров-супругов Люсиль Болл и Деси Арнаса, которые прославились благодаря первому в истории телевиденья ситкому "Я люблю Люси", выходившему на экраны в 50-х годах.

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