В изумрудном платье с глубоким декольте: эффектная Белла Торн на Парижской неделе моды

Белла Торн посетила показ Stéphane Rolland Haute Couture весна/лето 2024, который состоялся в рамках Парижской недели моды.

Актриса появилась там в роскошном изумрудном платье макси и с такой же накидкой на голову.

Главный акцент в ее аутфите был на откровенном глубоком декольте, щедро расшитом бусинами в тон. Зону декольте Торн намазала хайлайтером.

Белла Торн / Фото: Getty Images

Из-под накидки выглядывала волнистая укладка. На ее лице был макияж с нежно-розовой помадой на губах, глаза она подчеркнула черным карандашом. Лук она дополнила серебряным браслетом, кольцом с большим камнем и длинным черным маникюром.

Напомним, Белла Торн на гала-концерте The Art of Elysium 2024 HEAVEN в Лос-Анджелесе появилась в провокационном платье-сетке цвета овсянки со стразами.

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