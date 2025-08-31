- Дата публикации
В изумрудном платье с глубоким вырезом: звезду фильма "Безголовые" папарацци подловили в Венеции
48-летняя Алисия Сильверстоун прибыла в Италию, чтобы посетить кинофестиваль.
В объективы папарацци в Венеции попала звезда культового фильма "Безголовые" - Алисия Сильверстоун.
Актриса выглядела ярко в шелковом платье макси изумрудного цвета, под которым не было бюстгальтера, что добавило ее луку пикантности. Наряд имел завязки-халтер и глубокий вырез.
Аутфит Алисия дополнила укладкой с локонами, солнцезащитными очками на лице, цепочками с подвесками на шее, золотым широким браслетом и кольцом на руках.
Напомним, Алисия Сильверстоун подтвердила, что почти через 30 лет снимут продолжение фильма "Безголовые".