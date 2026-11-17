Рэйчел Зеглер / © Associated Press

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Рэйчел Зеглер посетила премьеру фильма «Голодные игры: Рассвет перед жатвой» в Линкольн-центре в Нью-Йорке, где продемонстрировала роскошный образ.

На актрисе было изумрудное атласное платье без бретелек и со складками из кутюрной коллекции Zuhair Murad сезона осень-зима 2026/27.

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Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Из-под широкого атласного отворота на лифе выглядывало черное кружево, а спереди платье украшала объемная черная роза из ткани. Узкая юбка переходила в широкий шлейф, который рассыпался веером на фиолетовой дорожке.

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Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Зеглер дополнила аутфит бриллиантовым колье, элегантными серьгами-подвесками и кольцами. Волосы она собрала в высокий пучок, оставив у виска уложенный волной локон. Она сделала макияж с дымчатыми тенями и нюдовой помадой, а также маникюр цвета гнилой вишни.

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

На премьере Рэйчел также позировала с Томом Блайтом. В предыдущем приквеле «Голодные игры: Баллада о поющих птицах и змеях» она сыграла Люси Грей Берд, а он — молодого Кориолана Сноу.

Том Блайт и Рэйчел Зеглер / © Associated Press

О фильме

«Голодные игры: Рассвет перед жатвой» — приквел по одноименному роману Сюзанны Коллинз. События разворачиваются за 24 года до истории Катнис Эвердин. В центре сюжета — 16-летний Хеймитч Абернети из 12-го округа, которого выбирают для участия в 50-х Голодных играх. На этот раз Капитолий отправляет на арену вдвое больше участников, чем обычно.

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Режиссером фильма выступил Фрэнсис Лоуренс. Молодого Хеймитча сыграл Джозеф Зада. В актерский состав также вошли Уитни Пик, Маккенна Грейс, Эль Фаннинг, Киран Калкин, Рэйф Файнс и Гленн Клоуз. В украинский прокат фильм выходит 19 ноября 2026 года.

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