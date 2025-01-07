В изумрудном платье с обнаженными плечами: американский телеведущий в элегантном образе сияли на премии

Джонатан Ван Несс выбрали для своего появления на кинособытии красивое платье от Christian Siriano.
Американский парикмахер, телеведущий и небинарная персона (это человек, не чувствующий себя исключительно женщиной или исключительно мужчиной) – Джонатан Ван Несс – посетили церемонию вручения премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе.
На красной дорожке Джонатан появились в элегантном платье макси с драпировкой, обнаженными плечами, объемной бретелькой-воланом и шлейфом от бренда Christian Siriano.
Ван Несс распустили волосы, сделали легкий макияж с пышными ресницами и глянцевым блеском на губах и украсили руки кольцами с камнями.
Напомним, Джонатан Ван Несс на послеоскаровской благотворительной вечеринке Элтона Джона предстали в элегантном черном платье с небольшим шлейфом, с одним рукавом и атласным воротником в зоне декольте.
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