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- Шоу-бизнес
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В изумрудном платье с откровенным декольте: Ханна Уэддингем продемонстрировала эффектный образ
Британская актриса выбрала для своего появления красивое атласное платье, которое подчеркнуло ее фигуру.
Ханна Уэддингем посетила мероприятие «Женщины в кино» (Women in Film), которое прошло в Беверли-Хиллз. На красной дорожке знаменитость появилась в роскошном вечернем наряде.
На Ханне было атласное платье от Max Mara насыщенного изумрудно-бирюзового цвета. Наряд имел приталенный силуэт, широкие бретельки, глубокое V-образное декольте, которое подчеркнуло ее пышный бюст, а также расклешенный подол с небольшим шлейфом сзади.
Аутфит Уэддингем дополнила черными босоножками на высоких каблуках. Она сделала высокую прическу с объемом у корней и макияж с пышными ресницами, персиковыми румянами и нежно-розовым блеском.
Уши она украсила большими серьгами в форме капель, а руки — кольцами. Маникюр цвета гнилой вишни завершил аутфит Ханны.
Напомним, Ханна Уэддингем в костюме с анималистическим принтом и белых туфлях появилась на телешоу.