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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В изумрудном платье с откровенным декольте: Ханна Уэддингем продемонстрировала эффектный образ

Британская актриса выбрала для своего появления красивое атласное платье, которое подчеркнуло ее фигуру.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Ханна Уэддингем

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Ханна Уэддингем посетила мероприятие «Женщины в кино» (Women in Film), которое прошло в Беверли-Хиллз. На красной дорожке знаменитость появилась в роскошном вечернем наряде.

На Ханне было атласное платье от Max Mara насыщенного изумрудно-бирюзового цвета. Наряд имел приталенный силуэт, широкие бретельки, глубокое V-образное декольте, которое подчеркнуло ее пышный бюст, а также расклешенный подол с небольшим шлейфом сзади.

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Аутфит Уэддингем дополнила черными босоножками на высоких каблуках. Она сделала высокую прическу с объемом у корней и макияж с пышными ресницами, персиковыми румянами и нежно-розовым блеском.

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Уши она украсила большими серьгами в форме капель, а руки — кольцами. Маникюр цвета гнилой вишни завершил аутфит Ханны.

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Напомним, Ханна Уэддингем в костюме с анималистическим принтом и белых туфлях появилась на телешоу.

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