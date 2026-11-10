В изумрудном платье с откровенным декольте: Ханна Уэддингем продемонстрировала эффектный образ

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Реклама

Ханна Уэддингем посетила мероприятие «Женщины в кино» (Women in Film), которое прошло в Беверли-Хиллз. На красной дорожке знаменитость появилась в роскошном вечернем наряде.

На Ханне было атласное платье от Max Mara насыщенного изумрудно-бирюзового цвета. Наряд имел приталенный силуэт, широкие бретельки, глубокое V-образное декольте, которое подчеркнуло ее пышный бюст, а также расклешенный подол с небольшим шлейфом сзади.

Реклама

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Аутфит Уэддингем дополнила черными босоножками на высоких каблуках. Она сделала высокую прическу с объемом у корней и макияж с пышными ресницами, персиковыми румянами и нежно-розовым блеском.

Реклама

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Уши она украсила большими серьгами в форме капель, а руки — кольцами. Маникюр цвета гнилой вишни завершил аутфит Ханны.

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Напомним, Ханна Уэддингем в костюме с анималистическим принтом и белых туфлях появилась на телешоу.

Новости партнеров