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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В изумрудном платье с пайетками: Ева Лонгория роскошным образом произвела фурор на красной дорожке в Каннах

50-летняя актриса в красивом наряде от Elie Saab пришла посмотреть восьмую часть легендарной франшизы.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ева Лонгория

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория посетила второй день Каннского кинофестиваля. Она пришла на премьеру шпионского боевика «Миссия невыполнима: Финальная расплата».

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

На красной дорожке актриса произвела фурор своим роскошным образом. Она сияла в изумрудном платье, полностью расшитом пайетками, из кутюрной коллекции осень-зима 2025 года бренда Elie Saab.

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Наряд приталенного силуэта имел халтер, американскую пройму, драпировку ниже живота и на бедрах, а также небольшой шлейф.

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

А еще Лонгория показала фотографам свою открытую спину и полупрозрачный корсет сзади.

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Аутфит актриса дополнила элегантной прической с выпущенными прядями, вечерним макияжем и молочным маникюром. Уши она украсила красивыми серьгами с мелкими бриллиантами и большими изумрудами, а также кольцом из этого самого комплекта.

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Напомним, Ева Лонгория на мероприятие в рамках Каннского кинофестиваля пришла в обтягивающем полосатом наряде и черных босоножках.

К слову, в украинский прокат фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата» выходит 22 мая.

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