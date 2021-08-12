В изумрудном платье с пикантным декольте: Алессандра Амбросио вышла в свет

В изумрудном платье с пикантным декольте: Алессандра Амбросио вышла в свет

40-летняя бразильянка Алессандра Амбросио прервала ненадолго свой пляжный отдых, чтобы посетить светское мероприятие.

Знаменитость обожает проводить время на пляже, но иногда ей необходимо появляться и на публичных мероприятиях. Вчера, 11 августа, Алессандра присутствовала на церемонии открытия Audi Design Loft в Малибу, Калифорния.

Перед камерами собравшихся фотографов модель появилась в изумрудном струящемся платье с вырезами на талии и глубоким декольте. У наряда также были струящиеся рукава и немного длинный подол, который волочился по полу. Из-за такой длины платья невозможно было рассмотреть обувь, которую Алессандра подобрала к аутфиту.

Алессандра Амбросио / Getty Images

Ее образ также дополняли очень длинные серьги-висюльки и тонкая цепочка на шее. Волосы были распущены, а на лице был макияж в естественных оттенках.

Несколько дней назад Амбросио показывала пляжные фотографии, на которых позировала в ярком монокини салатового цвета и солнцезащитных очках. Пляжный отдых – любимый вид досуга у бразильской модели. А еще она отлично играет в пляжный волейбол.

Алессандра Амбросио / Instagram Алессандры Амбросио

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