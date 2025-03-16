В изумрудном платье с пикантным декольте: Екатерина Бужинская продемонстрировала эффектный образ

Певица в роскошном виде выступила на концерте.

Екатерина Бужинская продемонстрировала в Instagram свой новый эффектный образ, в котором она появилась на одном из концертов в рамках своего благотворительного тура по городам Украины.

Артистка предстала на фото в изумрудном обтягивающем платье без бретелек и с пикантным декольте, украшенным блестящей вышивкой.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Аутфит Екатерина дополнила высоким длинным хвостом, вечерним макияжем с акцентом на красной помаде и красным маникюром. Свой лук певица завершила красивыми украшениями.

Напомним, ближайшие даты концертов Екатерины Бужинской и Михаила Грицкана в рамках их благотворительного тура "Воля": 17.03 – Тальное, 19.03 – Южноукраинск, 21.03 – Киев, 22.03 – Полтава, 23.03 – Головановск, 24.03 – Мелиоративное, 25.05 – Днепр.

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