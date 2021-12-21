В изумрудном платье с плиссированной юбкой: участница "Холостяка" посетила конкурс красоты

Анна Гузеева вышла на красную дорожку в эффектном аутфите.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Анна Гузеева – на днях посетила конкурс красоты Queens Award Ceremony. Для красной дорожки девушка выбрала красивый вечерний образ.

Анна надела изумрудное платье в пол с плиссированной юбкой, которое отлично сидело на ее стройной фигуре. Волосы она собрала в гладкий пучок и сделала насыщенный макияж с акцентом на красной помаде.

Анна Гузеева/Instagram Анны Гузеевой

В ушах у Гузеевой были элегантные длинные серьги. Красный маникюр завершил лук красотки.

Анна – смелая девушка, которая не боится экспериментировать с аутфитами. Она снялась в смелой фотосессии в образе "плохой монашки". Гузеева соблазнительно позировала в эротическом костюме из секс-шопа. На ней была лакированная мини-юбка с разрезами и прозрачный топ с белым воротником. Соски девушка заклеила крестика

Анна Гузеева/Instagram Анны Гузеевой

Анна Гузеева/Instagram Анны Гузеевой

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