В изумрудном платье с разрезом до бедра: украинская танцовщица сияла в эффектном образе на премии в Лондоне

Надежда Бычкова в роскошном платье продемонстрировала стройную фигуру и ноги.

В Лондоне состоялась церемония вручения наград премии Pride of Britain Awards 2022. Среди звездных красавиц на красной дорожке появилась и украино-словенская профессиональная танцовщица, многократная чемпионка Словении по бальным и латиноамериканским танцам, двукратная чемпионка мира и Европы - 33-летняя Надежда Бычкова, которая родом из Луганска.

Сейчас Надежда достаточно популярна в Великобритании, поскольку уже не один сезон участвует в танцевальном телепроекте Strictly Come Dancing.

На церемонию Бычкова пришла вместе со своим бойфрендом – британским хореографом Кайем Видрингтоном. Перед камерами они позировали, обнимаясь и улыбаясь.

Надежда Бычкова и Кай Видрингтон / Фото: Getty Images

Надя выглядела непревзойденно. На ней было изумрудное асимметричное платье с пайетками от бренда Kruszynska. Наряд имел вырез на талии и разрез до бедра, позволивший красавице продемонстрировать свои стройные ноги.

Эффектный аутфит Бычкова дополнила перламутровыми босоножками на шпильках и бежевым лакированным клатчем.

Надежда Бычкова / Фото: Getty Images

Волосы Надежда собрала в низкий хвост и сделала макияж смоки-айс. Лук блондинка дополнила элегантными золотистыми серьгами.

Кай был одет в черный костюм-тройку, белую рубашку, серый галстук и черные туфли.

Напомним, церемонию также посетила звезда британского реалити-шоу "Остров любви" Зара Макдермотт. Она была одета в золотое платье с драпировкой, которое идеально облегало ее стройную фигуру.

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