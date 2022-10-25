В изумрудном платье с разрезом до бедра: украинская танцовщица сияла в эффектном образе на премии в Лондоне

Надежда Бычкова в роскошном платье продемонстрировала стройную фигуру и ноги.
В Лондоне состоялась церемония вручения наград премии Pride of Britain Awards 2022. Среди звездных красавиц на красной дорожке появилась и украино-словенская профессиональная танцовщица, многократная чемпионка Словении по бальным и латиноамериканским танцам, двукратная чемпионка мира и Европы - 33-летняя Надежда Бычкова, которая родом из Луганска.
Сейчас Надежда достаточно популярна в Великобритании, поскольку уже не один сезон участвует в танцевальном телепроекте Strictly Come Dancing.
На церемонию Бычкова пришла вместе со своим бойфрендом – британским хореографом Кайем Видрингтоном. Перед камерами они позировали, обнимаясь и улыбаясь.
Надя выглядела непревзойденно. На ней было изумрудное асимметричное платье с пайетками от бренда Kruszynska. Наряд имел вырез на талии и разрез до бедра, позволивший красавице продемонстрировать свои стройные ноги.
Эффектный аутфит Бычкова дополнила перламутровыми босоножками на шпильках и бежевым лакированным клатчем.
Волосы Надежда собрала в низкий хвост и сделала макияж смоки-айс. Лук блондинка дополнила элегантными золотистыми серьгами.
Кай был одет в черный костюм-тройку, белую рубашку, серый галстук и черные туфли.
Напомним, церемонию также посетила звезда британского реалити-шоу "Остров любви" Зара Макдермотт. Она была одета в золотое платье с драпировкой, которое идеально облегало ее стройную фигуру.
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