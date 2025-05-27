В изумрудном платье с соблазнительным декольте: "Мисс Вселенная-2015" в роскошном аутфите позировала на красной дорожке

Пио Вуртцбах / © Getty Images

Реклама

Филиппинская актриса, телеведущая, модель и «Мисс Вселенная-2015» – Пиа Вуртцбах – стала гостьей церемонии закрытия Каннского кинофестиваля, где привлекла внимание своим роскошным образом.

На красной дорожке красавица предстала в пышном изумрудном платье на бретельках, с карманами на юбке и бантиками на бедрах. Главный акцент в ее луке был на пышном соблазнительном декольте.

Пио Вуртцбах / © Getty Images

Пиа сделала укладку с боковым пробором, макияж в нюдово-бежевых оттенках и розовый маникюр. Уши она украсила лаконичными серьгами, шею — колье с драгоценными камнями, а на руке было золотое кольцо.

Реклама

Пио Вуртцбах / © Associated Press

Напомним, в прошлом году Пиа Вуртцбах на Каннском кинофестивале сияла в элегантном черном платье с откровенным декольте и со шлейфом, сверкавшим от вспышек фотокамер.