В изумрудном платье с V-образным декольте: Стелла Маккартни вышла в свет

49-летняя знаменитость продемонстрировала красивый аутфит.

Британский модельер и дочь участника группы The Beatles Пола Маккартни появилась вчера на частном показе "Studio 7 By Cartier", который проходил в галерее Saatchi в Лондоне.

Для своего появления она выбрала элегантное зеленое платье на запах, которое дополнял тонкий пояс, который она несколько раз обмотала вокруг талии. В руке Стелла держала черный клатч от своего же бренда. Она была обута в босоножки на каблуке с золотыми декоративными цепями.

На лице у модельера был легкий макияж, а единственным украшением, которое она подобрала к этому образу, был золотой браслет на руке.

Стелла Маккартни / Getty Images

Напомним, 11 июля на стадионе "Уэмбли" состоялся финальный футбольный матч "Евро-2020", на котором сразились сборные Италии и Англии. Спортивное мероприятие также посетила и Стелла Маккартни. Компанию ей тогда составил муж и дети.

Стелла Маккартни / Getty Images

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