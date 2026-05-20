В изумрудном платье с вырезом на спине: папарацци подловили Еву Лонгорию на Лазурном побережье
Актриса продолжает демонстрировать в Каннах новые красивые образы.
Ева Лонгория снова попала в объективы папарацци в Каннах. Актриса в очередной раз продемонстрировала свое отличное чувство стиля.
На звезде было платье изумрудного оттенка длины макси, с высоким воротником, длинными рукавами, вырезом на спине, драпировкой на бедрах и с золотой брошью.
Аутфит Лонгория дополнила золотыми босоножками на шпильках и с ремешками на щиколотках, а также золотым клатчем.
Ева собрала волосы в элегантную прическу, сделала макияж с пышными ресницами и украсила уши золотыми серьгами.
Напомним, ранее Ева Лонгория продемонстрировала в Каннах эффектный аутфит в гламурном платье с пайетками цвета гнилой вишни от Sergio Hudson.