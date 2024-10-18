В изумрудном платье со стразами и цветами: Бри Ларсон блистала на модном шоу в Нью-Йорке

Гламурное платье подчеркивало фигуру знаменитости и оно было настолько самодостаточным, что Бри не утяжеляла лук лишними деталями.

Красавица Бри Ларсон - звезда супергеройских фильмов Marvel и нашумевшего сериала "Уроки химии" - посетила модное шоу в Нью-Йорке - показ бренда Giorgio Armani прет-а-порте весна-лето 2025.

Мероприятие проходило в Park Avenue Armory, а Бри блистала на нем в изумрудном платье-бюстье. Верхняя часть наряда была декорирована стразами, а вот длинная юбка выполнена из бархата и украшена вышивкой в виде больших роз пайетками и бисером.

Вечерний образ актриса дополнила только элегантной укладкой, легким макияжем и набором украшений - серьгами с камнями и кольцом.

Бри Ларсон / Фото: Getty Images

Также это гламурное светское мероприятие посетили многие другие звезды, среди которых особое внимание привлекла Памела Андерсон. Звезда сериала 90-х "Спасатели Малибу" продемонстрировала элегантный образ, а также опять отказалась от макияжа.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

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