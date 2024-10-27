В изумрудном платье со стразами: Ярослава Магучих получила престижную награду

В городе Скопье, что в Северной Македонии, состоялась церемония награждения Athlete of the Year Awards-2024. На этом мероприятии Олимпийская чемпионка 23-летняя Ярослава Магучих была признана лучшей легкоатлеткой года.

Украинка побила 37-летний мировой рекорд и стала первой в истории нашей страны спортсменкой, которую признали легкоатлеткой года в Европе. На церемонии девушка затмила просто всех, поскольку вышла на фотоколл в роскошном и одновременно гламурном платье от бренда КЕL изумрудного цвета.

У наряда была длинная юбка и корсетный верх с декольте-сердцем. Образ Ярослава дополнила макияжем, лаконичным маникюром, вечерним макияжем и туфлями на каблуках. Дополняли ее наряд также украшения, особое внимание из которых привлекла подвеска на шее, ведь на ней была надпись Dnipro. Это родной город звезды.

Ярослава Магучих / Фото: Getty Images

Напомним, что Ярослава также привлекла к себе внимание не только из-за спортивных достижений, а также потому что спала на Олимпиаде в Париже и поэтому ее стали называть Спящей красавицей.

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