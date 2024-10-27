В изумрудном платье со стразами: Ярослава Магучих получила престижную награду

Она надела платье от украинского бренда.
В городе Скопье, что в Северной Македонии, состоялась церемония награждения Athlete of the Year Awards-2024. На этом мероприятии Олимпийская чемпионка 23-летняя Ярослава Магучих была признана лучшей легкоатлеткой года.
Украинка побила 37-летний мировой рекорд и стала первой в истории нашей страны спортсменкой, которую признали легкоатлеткой года в Европе. На церемонии девушка затмила просто всех, поскольку вышла на фотоколл в роскошном и одновременно гламурном платье от бренда КЕL изумрудного цвета.
У наряда была длинная юбка и корсетный верх с декольте-сердцем. Образ Ярослава дополнила макияжем, лаконичным маникюром, вечерним макияжем и туфлями на каблуках. Дополняли ее наряд также украшения, особое внимание из которых привлекла подвеска на шее, ведь на ней была надпись Dnipro. Это родной город звезды.
Напомним, что Ярослава также привлекла к себе внимание не только из-за спортивных достижений, а также потому что спала на Олимпиаде в Париже и поэтому ее стали называть Спящей красавицей.
Читайте также:
- Вся в светло-фиолетовом: Ярослава Магучих в стильном образе прогулялась по Киеву
- В клетчатом жакете и кепи от Багинского: Ярослава Магучих продемонстрировала стильный осенний образ
- В ярком наряде и кедах от Dolce & Gabbana: Ярослава Магучих похвасталась стильным луком на отдыхе