Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В изумрудном платье-вышиванке и кроссовках: Оксана Пекун в красивом образе спела для военных

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
448
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В изумрудном платье-вышиванке и кроссовках: Оксана Пекун в красивом образе спела для военных

Оксана Пекун/Facebook Оксаны Пекун

Народная артистка Украины выбрала для выступления роскошный национальный наряд.

Оксана Пекун приняла участие в концерте для украинских военных, чтобы поддержать их боевой дух. Видео и фото с мероприятия она опубликовала на своей странице в Facebook.

На сцене артистка появилась в роскошном платье-вышиванке изумрудного цвета с белыми и зелеными кистями от украинского бренда "Вышиваночка". Платье называется "Незламна". Талию певица подчеркнула тканевым поясом.

Наряд звезда скомбинировала с белыми кроссовками. Оксана сделала аккуратную укладку, вечерний макияж и украсила уши длинными серьгами с белыми шарами из бисера.

Оксана Пекун/Facebook Оксаны Пекун / ©
Оксана Пекун/Facebook Оксаны Пекун

"Наши защитники, вы достойны лучших слов и уважения! Так приятно дарить вам свое творчество, чтобы поддержать дух, настроение и придать веру в себя и свою мощь в решительной борьбе за победу", — написала Пекун.

Напомним, Оксана Пекун получила телепремию "Гордость Тернопольщины" в номинации "Певица года". На церемонии она предстала в черном костюме с вышивкой на жакете и лампасами на штанах.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
448
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация