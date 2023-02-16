В изумрудном платье-вышиванке и кроссовках: Оксана Пекун в красивом образе спела для военных

Оксана Пекун приняла участие в концерте для украинских военных, чтобы поддержать их боевой дух. Видео и фото с мероприятия она опубликовала на своей странице в Facebook.

На сцене артистка появилась в роскошном платье-вышиванке изумрудного цвета с белыми и зелеными кистями от украинского бренда "Вышиваночка". Платье называется "Незламна". Талию певица подчеркнула тканевым поясом.

Наряд звезда скомбинировала с белыми кроссовками. Оксана сделала аккуратную укладку, вечерний макияж и украсила уши длинными серьгами с белыми шарами из бисера.

Оксана Пекун/Facebook Оксаны Пекун

"Наши защитники, вы достойны лучших слов и уважения! Так приятно дарить вам свое творчество, чтобы поддержать дух, настроение и придать веру в себя и свою мощь в решительной борьбе за победу", — написала Пекун.

Напомним, Оксана Пекун получила телепремию "Гордость Тернопольщины" в номинации "Певица года". На церемонии она предстала в черном костюме с вышивкой на жакете и лампасами на штанах.

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