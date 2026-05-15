407
В изумрудной блузке-жакете и под руку с Венсаном Касселем: Катрин Денев посетила Каннский кинофестиваль

Легендарная французская актриса гармонично сочетала в своем образе любимый черный цвет с изумрудным.

Венсан Кассель и Катрин Денев / © Getty Images

Катрин Денев посетила премьеру фильма «Параллельные истории», которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля. На красной дорожке она появилась в сопровождении своего коллеги — актера Венсана Касселя, которого держала под руку.

Катрин была одета в элегантную изумрудную блузку-жакет с золотыми пуговицами с черными камнями, прорезанными карманами и рукавами три четверти, которую скомбинировала с черной юбкой макси с небольшим шлейфом.

Аутфит актриса дополнила черными замшевыми туфлями и черной замшевой сумкой с золотой фурнитурой.

Денев сделала скромную прическу, макияж с красной помадой и красный маникюр. В ушах у нее были золотые серьги-кольца, а на руке — золотое кольцо с бриллиантом.

Напомним, до этого Катрин Денев попала в объективы папарацци в Каннах в образе total black и с букетом белых цветов.

