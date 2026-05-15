В изумрудной блузке-жакете и под руку с Венсаном Касселем: Катрин Денев посетила Каннский кинофестиваль
Легендарная французская актриса гармонично сочетала в своем образе любимый черный цвет с изумрудным.
Катрин Денев посетила премьеру фильма «Параллельные истории», которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля. На красной дорожке она появилась в сопровождении своего коллеги — актера Венсана Касселя, которого держала под руку.
Катрин была одета в элегантную изумрудную блузку-жакет с золотыми пуговицами с черными камнями, прорезанными карманами и рукавами три четверти, которую скомбинировала с черной юбкой макси с небольшим шлейфом.
Аутфит актриса дополнила черными замшевыми туфлями и черной замшевой сумкой с золотой фурнитурой.
Денев сделала скромную прическу, макияж с красной помадой и красный маникюр. В ушах у нее были золотые серьги-кольца, а на руке — золотое кольцо с бриллиантом.
Напомним, до этого Катрин Денев попала в объективы папарацци в Каннах в образе total black и с букетом белых цветов.