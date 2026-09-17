В изумрудной кожанке и кремовом платье: Мелания Трамп сама появилась на публике после слухов о разводе

Мелания Трамп / © Associated Press

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Мелания Трамп посетила начальную школу Маунтин-Вью в Джефферсоне. Она пообщалась с учениками, учителями и администрацией учебного заведения, а также выступила перед собравшимися в школьном спортивном зале.

Мелания Трамп / © Associated Press

Там первая леди появилась в элегантном аутфите. На ней было кремовое трикотажное платье миди в рубчик с длинными рукавами и разрезом сзади. Сверху Мелания надела изумрудную кожаную куртку Nour Hammour прямого кроя с большими накладными карманами и пуговицами в тон.

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Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Она дополнила наряд темно-зелеными туфлями-лодочками Manolo Blahnik с змеиным принтом и на высоких шпильках.

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Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания сделала красивую прическу, нанесла свой любимый макияж смоки айс и с розовой помадой, а также сделала молочный маникюр на длинные ногти. На руках у нее были кольца.

Мелания Трамп / © Associated Press

Во время встречи первая леди наблюдала, как дети используют искусственный интеллект, робототехнику и 3D-печать в процессе обучения. Она обнималась с учениками, интересовалась их проектами и призывала детей мечтать и не бояться новых технологий. В рамках ее инициативы школьники округа получат доступ к образовательной платформе с искусственным интеллектом и наборам для изучения робототехники.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Кстати, это первое сольное появление Мелании после новой волны слухов о возможном разводе с Дональдом Трампом из-за его помощницы Натали Харп. Слухи усилились из-за их разного графика и редких совместных появлений. В то же время супруги официально не сообщали о расставании, а незадолго до этого президент и первая леди вместе посетили памятное мероприятие, посвященное годовщине терактов 11 сентября.

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