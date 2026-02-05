ТСН в социальных сетях

В изысканном белом платье с блестками: Аня Тейлор-Джой вышла в свет в изысканном образе от Dior

Актриса облачила платье из коллекции Pre-Fall 2026.

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой появилась на вечеринке Dior Addict Sweet Shop, которая состоялась в Лос-Анджелесе. Она выбрала для мероприятия изысканное и нежное платье от этого Модного дома со складками на лифе и юбке.

Платье имело асимметричный подол, украшенный блестками и бисером серого и голубого цвета. Также актриса дополнила лук украшениями Tiffany & Co. и сатиновыми туфлями оттенка шампанского.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Чувствуется, что при создании платья дизайнер Джонатан Андерсон вдохновлялся культовым дизайном платья под названием «Юнона», созданного самим Кристианом Диором для коллекции осень-зима Milieu du Siècle 1949 года.

Платье «Юнона» / © Associated Press

Платье «Юнона» / © Associated Press

Ранее Аня также посетила показ коллекции Haute Couture от Christian Dior весна-лето 2026, которую презентовали в Париже. Актриса появилась в довольно экстравагантном образе.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Светские и повседневные луки актрисы Ани Тейлор-Джой (40 фото)

