В изысканном белом платье с блестками: Аня Тейлор-Джой вышла в свет в изысканном образе от Dior

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images
Аня Тейлор-Джой появилась на вечеринке Dior Addict Sweet Shop, которая состоялась в Лос-Анджелесе. Она выбрала для мероприятия изысканное и нежное платье от этого Модного дома со складками на лифе и юбке.
Платье имело асимметричный подол, украшенный блестками и бисером серого и голубого цвета. Также актриса дополнила лук украшениями Tiffany & Co. и сатиновыми туфлями оттенка шампанского.
Аня Тейлор-Джой / © Getty Images
Чувствуется, что при создании платья дизайнер Джонатан Андерсон вдохновлялся культовым дизайном платья под названием
«Юнона», созданного самим Кристианом Диором для коллекции осень-зима Milieu du Siècle 1949 года.
Платье «Юнона» / © Associated Press
Ранее Аня также посетила показ коллекции Haute Couture от
Christian Dior весна-лето 2026, которую презентовали в Париже. Актриса появилась в довольно экстравагантном образе.
Аня Тейлор-Джой / © Associated Press
Аня Тейлор-Джой / © Associated Press
Светские и повседневные луки актрисы Ани Тейлор-Джой
(40 фото)
