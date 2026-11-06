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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В изысканном красном платье: Ева Лонгория стала самой гламурной звездой на мероприятии во Франции

Голливудская красавица стала одной из самых ярких гостей благотворительного вечера.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Ева Лонгория

Ева Лонгория / © Getty Images

Американская актриса Ева Лонгория, известная прежде всего по сериалу «Отчаянные домохозяйки», посетила мероприятие Paris Global Gift Gala 2026 в отеле Four Seasons George V, которое состоялось 5 ноября в Париже.

Она появилась перед фотографами в роскошном красном платье, которое невероятно подчеркивало её фигуру. Наряд Евы был от бренда Gaurav Gupta и отличался интересным дизайном: ткань была полностью украшена блестящими пайетками, а также драпирована на груди и бедрах.

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Вечерний образ Лонгории дополнили роскошные украшения от бренда APM Monaco с бриллиантами. Звезда распустила волосы, а на её лице был идеальный вечерний макияж.

Также видно, что звезда уже сняла пластырь с шеи, который долгое время носила. Им она заклеивала шрам, оставшийся после операции, о которой актриса не комментировала.

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