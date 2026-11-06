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- Шоу-бизнес
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В изысканном красном платье: Ева Лонгория стала самой гламурной звездой на мероприятии во Франции
Голливудская красавица стала одной из самых ярких гостей благотворительного вечера.
Американская актриса Ева Лонгория, известная прежде всего по сериалу «Отчаянные домохозяйки», посетила мероприятие Paris Global Gift Gala 2026 в отеле Four Seasons George V, которое состоялось 5 ноября в Париже.
Она появилась перед фотографами в роскошном красном платье, которое невероятно подчеркивало её фигуру. Наряд Евы был от бренда Gaurav Gupta и отличался интересным дизайном: ткань была полностью украшена блестящими пайетками, а также драпирована на груди и бедрах.
Вечерний образ Лонгории дополнили роскошные украшения от бренда APM Monaco с бриллиантами. Звезда распустила волосы, а на её лице был идеальный вечерний макияж.
Также видно, что звезда уже сняла пластырь с шеи, который долгое время носила. Им она заклеивала шрам, оставшийся после операции, о которой актриса не комментировала.