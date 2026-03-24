В изысканном красном платье из тафты: Энн Хэтэуэй очаровала вечерним образом от известного бренда
Актриса выбрала любимый бренд для светского мероприятия.
Энн Хэтэуэй прибыла в Италию, чтобы посетить мероприятие известного ювелирного бренда Bvlgari, амбассадором которого она является. Актриса выбрала для появления перед фотографами изысканное красное платье от Модного дома Valentino, выполненное из тафты.
У наряда были широкие рукава и юбка, а спереди его украшало V-образное декольте. Юбка была широкой и пышной, а также имела шлейф. Образ Энн был лаконичным, но ярким, а дополнила она его оригинальными драгоценностями — золотисто-серебряным клатчем в виде веера от Bvlgari под названием Divas' Dream Ginkgo, который инкрустирован кристаллами, а также колье на шее Emerald Strata с цветными камнями.
Это появление актрисы стало первым после того как она блистала на церемонии «Оскар». Энн Хэтэуэй тогда просто ошеломила публику черным платьем в цветы, которое также было от Valentino из коллекции весна-лето 2026.