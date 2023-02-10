В изысканном наряде: актриса Линдсей Лохан посетила модное шоу бренда Christian Siriano

Каждую деталь образа она и ее стилисты очень детально продумали. Это было первое появление звезды на модном шоу за длительное время.

36-летняя актриса Линдсей Лохан вышла в свет 9 февраля. Звезда решила посетить показ новой коллекции бренда Christian Siriano осень-зима 2023, который проводился в Готэм-холле, в Нью-Йорке.

Линдсей надела на мероприятие наряд из новой коллекции бренда, который был выполнен из шелковой ткани коричневого оттенка с градиентом. Этот лук идеально сочетался с цветом волос и макияжем Лохан.

В частности, образ включал в себя блузу с накидкой, напоминающей пелерину, а также широкие и длинные брюки со стрелками.

Линдсей Лохан / Фото: Associated Press

Образ дополнило несколько браслетов The Love от ювелирного бренда Cartier, серьги и помолвочное кольцо с огромным бриллиантом.

Линдсей Лохан / Фото: Associated Press

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