Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс вместе со своим коллегой Робертом Паттинсоном презентовала в кинотеатре AMC Lincoln Square в Нью-Йорке фильм Die My Love со своим участием.

Актриса очаровала своим эффектным аутфитом на красной дорожке. На ней было изысканное черное платье макси с обнаженной линией плеч от бренда Dior. Наряд имел асимметричный вырез, структурированную рюшу и высокий разрез.

Образ Лоуренс дополнила черными замшевыми туфлями с золотыми кольцами-ремешками, интересным ожерельем-чокером с бриллиантами и кольцом. У нее была идеально ровная укладка с боковым пробором, которая спадала на спину, и яркий макияж с акцентом на красной помаде.

Дженнифер выглядела невероятно красиво и заметно, что она похудела.

Напомним, Дженнифер Лоуренс на Римский кинофестиваль предстала в трикотажном свитере и белой двухъярусной юбке-баллоне от Dior.