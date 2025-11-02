- Дата публикации
В изысканном платье Dior: похудевшая Дженнифер Лоуренс восхитила своим образом на премьере фильма с Робертом Паттинсоном
35-летняя актриса выглядела безупречно на мероприятии.
Дженнифер Лоуренс вместе со своим коллегой Робертом Паттинсоном презентовала в кинотеатре AMC Lincoln Square в Нью-Йорке фильм Die My Love со своим участием.
Актриса очаровала своим эффектным аутфитом на красной дорожке. На ней было изысканное черное платье макси с обнаженной линией плеч от бренда Dior. Наряд имел асимметричный вырез, структурированную рюшу и высокий разрез.
Образ Лоуренс дополнила черными замшевыми туфлями с золотыми кольцами-ремешками, интересным ожерельем-чокером с бриллиантами и кольцом. У нее была идеально ровная укладка с боковым пробором, которая спадала на спину, и яркий макияж с акцентом на красной помаде.
Дженнифер выглядела невероятно красиво и заметно, что она похудела.
Напомним, Дженнифер Лоуренс на Римский кинофестиваль предстала в трикотажном свитере и белой двухъярусной юбке-баллоне от Dior.