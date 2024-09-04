В изысканном платье и шляпке: Леди Гага в обнимку с Хоакином Фениксом появилась на фотоколле "Джокера" в Венеции

Леди Гага посетила фотоколл фильма "Джокер: Безумие на двоих" в рамках 81-го Венецианского международного кинофестиваля в Palazzo del Casino в Венеции.

Перед камерами фотографов актриса и певица появилась в элегантном черном платье длины миди с квадратным вырезом на декольте и дополнила лук миниатюрной шляпой-таблеткой и черными туфлями на очень высоких каблуках от Christian Louboutin.

Леди Гага / Фото: Associated Press

Леди Гага собрала белокурые волосы заколкой сзади, сделала макияж со стрелками на веках, подчеркнула губы нюдовой помадой и надела лаконичные серьги.

Леди Гага / Фото: Associated Press

К 38-летней артистке присоединился ее коллега по фильму Хоакин Феникс и режиссер фильма Тодд Филлипс. Хоакин был в белой футболке, черных брюках и кедах.

Леди Гага и Тодд Филлипс / Фото: Associated Press

Лента, в которой будет много музыки, является сиквелом "Джокера" 2019 года, заработавшего в мировом прокате 1 миллиард долларов и ставшим самым кассовым в рейтинге R в истории мирового кинопроката.

Леди Гага / Фото: Associated Press

Психологическая драма была выдвинута в 11 номинациях на премию "Оскар", но победу одержала лишь в двух: "Лучшая мужская роль" (Хоакин Феникс) и "Лучшая музыка к фильму" (композитор Гильдур Гуднадоттир).

Леди Гага и Хоакин Феникс / Фото: Associated Press

Сегодня вечером актеры появятся на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

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