В изысканном платье с блестками и баской: очаровательная Сидни Суини посетила вечернее шоу

Сидни Суини / © Getty Images

Реклама

Сидни Суини посетила «Вечернее шоу» с Джимми Фэллоном в Нью-Йорке, где рассказала о съемках в новом фильме Echo Valley.

В студии она появилась в изысканном черном платье миди приталенного силуэта. Наряд был украшен в зоне декольте серебряными блестками.

Сидни Суини / © Getty Images

Аутфит Сидни дополнила черными атласными туфлями-лодочками. Волосы актриса уложила в объемные волны, которые добавили луку нотки классического голливудского гламура. В макияже звезда сделала акцент на темно-бежевые губы. Из украшений на ней были кольца.

Реклама

Напомним, Сидни Суини в кокетливом красном платье с соблазнительным декольте появилась на вечеринке.

Сидни Суини / © Getty Images Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Getty Images Сидни Суини / © Getty Images Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Getty Images