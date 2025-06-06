- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 163
- Время на прочтение
- 1 мин
В изысканном платье с блестками и баской: очаровательная Сидни Суини посетила вечернее шоу
27-летняя актриса красивым нарядом подчеркнула хрупкую фигуру.
Сидни Суини посетила «Вечернее шоу» с Джимми Фэллоном в Нью-Йорке, где рассказала о съемках в новом фильме Echo Valley.
В студии она появилась в изысканном черном платье миди приталенного силуэта. Наряд был украшен в зоне декольте серебряными блестками.
Аутфит Сидни дополнила черными атласными туфлями-лодочками. Волосы актриса уложила в объемные волны, которые добавили луку нотки классического голливудского гламура. В макияже звезда сделала акцент на темно-бежевые губы. Из украшений на ней были кольца.
Напомним, Сидни Суини в кокетливом красном платье с соблазнительным декольте появилась на вечеринке.