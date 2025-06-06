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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
163
Время на прочтение
1 мин

В изысканном платье с блестками и баской: очаровательная Сидни Суини посетила вечернее шоу

27-летняя актриса красивым нарядом подчеркнула хрупкую фигуру.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Сидни Суини

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини посетила «Вечернее шоу» с Джимми Фэллоном в Нью-Йорке, где рассказала о съемках в новом фильме Echo Valley.

В студии она появилась в изысканном черном платье миди приталенного силуэта. Наряд был украшен в зоне декольте серебряными блестками.

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Аутфит Сидни дополнила черными атласными туфлями-лодочками. Волосы актриса уложила в объемные волны, которые добавили луку нотки классического голливудского гламура. В макияже звезда сделала акцент на темно-бежевые губы. Из украшений на ней были кольца.

Напомним, Сидни Суини в кокетливом красном платье с соблазнительным декольте появилась на вечеринке.

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
163
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