В изысканном платье с большим цветком: Рэйчел МакАдамс сияла на красной дорожке

Актриса выбрала для появления на публике платье от известного бренда.

Рэйчел МакАдамс

Рэйчел МакАдамс / © Associated Press

Рэйчел МакАдамс, которая известна по ролям в таких романтических фильмах как «Бойфренд из будущего» и «Клятва», появилась на светском мероприятии в Лос-Анджелесе. Актриса посетила премьеру фильма «Помогите» (Send Help), поскольку является в нем исполнительницей главной роли.

Пришла на мероприятие актриса в изысканном черном длинном платье от бренда Pierre Cardin, которое было представлено в коллекции осень-зима Fall 2009. Наряд-кейп был на одно плечо, а также украшен двумя необычными декоративными деталями, которые напоминали цветы — на плече и бедре.

Рэйчел МакАдамс / © Associated Press

Рэйчел МакАдамс / © Associated Press

Также Рэйчел уложила волосы на одну сторону, сделала легкий макияж и завершила этот вечерний лук украшениями от Tiffany & Co.

Рэйчел МакАдамс / © Associated Press

Рэйчел МакАдамс / © Associated Press

Этот выход в свет состоялся после того как Рэйчел получила звезду на Аллее славы в Голливуде.

Рэйчел МакАдамс / © Associated Press

Рэйчел МакАдамс / © Associated Press

