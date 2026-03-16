В изысканном платье с цветами: актриса Роуз Бирн не получила "Оскар", но была самой красивой звездой вечера

Роуз Бирн / © Associated Press

В Лос-Анджелесе отгремела церемония вручении премии «Оскар» и в этом году среди номинантов на «Лучшую женскую роль» была австралийская актриса Роуз Бирн за свою работу в фильме «Я не железная». Однако она не победила и уступила золотую статуэтку Джессике Бакли.

Однако на красной дорожке Роуз была одной из самых красивых звезд вечера. Актриса надела изысканное платье-русалку от Christian Dior черного цвета, которое для нее на заказ разработал новый креативный директор Модного дома Джонатан Андерсон. Наряд актрисы был без бретелек, идеально подчеркивал ее стройную фигуру, а пышная от колен юбка со шлейфом добавляла ее образу изюминку и привлекала внимание.

Особенно красивой на платье Роуз была цветочная вышивка, выполненная бисером, пайетками, а также лентами, бусинами и жемчугом. В то же время макияж актрисы был очень классическим — с акцентом на красных губах, как и ее лаконичная прическа-пучок.

Работала над образом Бирн известный звездный стилист Кейт Янг и завершила образ актрисы скульптурным колье Taffin, которое имело необычный дизайн и было украшено грушевидным бриллиантом потрясающего золотисто-коричневого цвета.

После церемонии вручения наград состоялась Vanity Fair Oscar Party, на которую Роуз переоделась в более удобный и расслабленный ансамбль, который состоял из топа и длинной юбки, которые были украшены бахромой из бисера. Это было гламурно, изысканно и очень празднично.

Роуз Бирн / © Associated Press