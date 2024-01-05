Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В камуфляжных штанах и кроп-топе с сексуальным декольте: модель Playboy продемонстрировала новый образ

В камуфляжных штанах и кроп-топе с сексуальным декольте: модель Playboy продемонстрировала новый образ

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
442
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В камуфляжных штанах и кроп-топе с сексуальным декольте: модель Playboy продемонстрировала новый образ

Киндли Майерс/Instagram

Киндли Майерс решила показать фолловерам свои обновки.

Американская модель Playboy – Киндли Майерс – похвасталась в Instagram новым луком.

Девушка одела серый кроп-топ с пикантным вырезом, который подчеркнул ее пышную сексуальную грудь. А еще топ позволил Майерс продемонстрировать свой накачанный пресс.

Киндли Майерс/Instagram / ©
Киндли Майерс/Instagram
Киндли Майерс/Instagram / ©
Киндли Майерс/Instagram

Верх она скомбинировала с обтягивающими брюками с камуфляжным принтом и с бежевыми туфлями на шпильках.

Киндли Майерс/Instagram / ©
Киндли Майерс/Instagram

Модель с разных ракурсов показала, как выглядит ее фигура.

Киндли Майерс/Instagram / ©
Киндли Майерс/Instagram

Напомним, ранее Киндли Майерс похвасталась новогодним образом. На праздничную вечеринку она пришла в полупрозрачном мини-платье, расшитом стразами и камнями, с американским проемом и вырезами по бокам.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
442
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация