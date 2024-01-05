В камуфляжных штанах и кроп-топе с сексуальным декольте: модель Playboy продемонстрировала новый образ

Киндли Майерс решила показать фолловерам свои обновки.
Американская модель Playboy – Киндли Майерс – похвасталась в Instagram новым луком.
Девушка одела серый кроп-топ с пикантным вырезом, который подчеркнул ее пышную сексуальную грудь. А еще топ позволил Майерс продемонстрировать свой накачанный пресс.
Верх она скомбинировала с обтягивающими брюками с камуфляжным принтом и с бежевыми туфлями на шпильках.
Модель с разных ракурсов показала, как выглядит ее фигура.
Напомним, ранее Киндли Майерс похвасталась новогодним образом. На праздничную вечеринку она пришла в полупрозрачном мини-платье, расшитом стразами и камнями, с американским проемом и вырезами по бокам.
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