В камуфляжных штанах и странной куртке: Белла Хадид в Нью-Йорке

25-летняя модель Белла Хадид была запечатлена папарацци во время прогулки в районе Трайбека, в Нью-Йорке.

Девушка отправилась на шопинг. Одета Белла была в камуфляжные брюки, обута в коричневые кроссовки New Balance Aimé Leon Dore и черную куртку с очень странным декором на спине под которой у Хадид была красная рубашка.

Белла Хадид / Getty Images

На звезде были очки в черной оправе и темно-коричневая маска для лице. Белла собрала волосы в хвост, надела серьги-висюльки с зелеными камнями и несколько зеленых колец было у нее на пальцах. Макияж на лице был незаметен из-за маски, которую модель не снимала.

Белла Хадид / Getty Images

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